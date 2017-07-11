В Донецкой области отца и сына избили за крики «Слава Украине!»

В селе Гришино Донецкой области (территория, подконтрольная Киеву) молодого человека и его отца избили за публичную демонстрацию проукраинских настроений. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает информационное агентство «Вчасно».

По словам 19-летнего Михаила Голубенко, своих взглядов он никогда не скрывал, о них в селе всем было известно. «Ночью мы выходили из кафе, когда встретили компанию из четверых человек. Они обратились ко мне и сказали: "Ну что, патриот?" На что я ответил: "Слава Украине!" После этого посыпались оскорбления, вслед за которыми пошли удары», — отметил он.

Молодой человек смог вырваться и позвонить отцу, который принимал участие в силовой операции в Донбассе и имеет удостоверение участника боевых действий. Мужчина, который приехал на место стычки, получил удар битой по голове, после этого его избили ногами до потери сознания. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

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В декабре 2016-го советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать. Он добавил, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы. «Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать. "Вата" (так на Украине пренебрежительно называют людей, отстаивающих пророссийские взгляды — прим. «Ленты.ру») любит силу. И уважает силу», — сказал он. При этом с журналистом он общался на русском языке.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.