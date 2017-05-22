Волонтер пожаловался на «топящих за Путина» жителей Львова

Волонтер Роман Синицын, один из создателей организации «Народный тыл», которая занимается помощью Вооруженным силам Украины, заявил, что пророссийские настроения распространены на всей территории Украины. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«Сепаров (сепаратистов, так в Киеве называют граждан с пророссийскими взглядами, сторонников федерализации — прим. «Ленты.ру») везде хватает. И в Киеве есть идейные. И во Львове можно найти людей, которые за Путина топят», — отметил Синицын.

Он добавил, что активны противники киевских властей на юге страны. По его словам, угроза «раскачивания ситуации» существует в Одессе, Мелитополе, Херсоне, Николаеве. Волонтер подчеркнул, что сепаратистов «надо просто бить».

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В апреле депутат Верховной Рады Андрей Ильенко потребовал принять самые жесткие меры для уничтожения пророссийских настроений в Одессе и Харькове. «Мы требуем наведения порядка: немедленного расследования всех случаев и очистки Украины от отродья, которое засело по областям и ждет подходящего шанса для реванша», — заявил парламентарий.

В марте депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош пообещал отрубать головы сепаратистам.

Крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками движения «Антимайдан») и активистами Евромайдана произошли в Одессе 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются сторонниками «Антимайдана».