Саакашвили рассказал о венгерском сепаратизме в Закарпатье

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что жители Закарпатской области все развитие региона связывают с Венгрией, а не Украиной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В Закарпатье минимум 200 тысяч венгерских паспортов, и главная причина этого в том, что с Венгрией и Евросоюзом связано все развитие. Например, я был в Берегово (город на западной границе Украины — прим. «Ленты.ру»). Везде флаги Венгрии и Евросоюза, а у людей часы идут по будапештскому времени», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что похожая ситуация сложилась на Буковине (Черновицкая область Украины — прим. «Ленты.ру»). По словам бывшего президента Грузии, там выданы уже 300 тысяч румынских паспортов. «В условиях дальнейшего падения нашей экономики все это может привести к катастрофическим последствиям», — предрек политик.

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Двумя днями ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль выступил в защиту имеющих венгерские паспорта жителей региона. «Если сегодня пенсионер у нас имеет 1300 гривен (2800 рублей — прим. «Ленты.ру»), он идет, переоформляет там пенсию и имеет 1300, но евро. Если поставить все на весы: имеешь гражданство — имеешь работу, потому что много венгров поехали в Англию, Францию. Имеешь право свободно передвигаться, свободно жить, никто к тебе не имеет права даже прикоснуться», — заявил он.

Статья 4 Конституции Украины запрещает иметь два гражданства. 13 марта спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что парламент вскоре сможет рассмотреть законопроект, предусматривающий лишение депутатского мандата при наличии двойного гражданства.