Депутатов Рады пообещали лишать мандатов за двойное гражданство

Верховная Рада Украины вскоре сможет рассмотреть законопроект, предусматривающий лишение депутатского мандата при наличии двойного гражданства. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает «Интерфакс-Украина».

«Насколько мне известно, рабочая группа уже наработала законопроект, в котором будет тщательно прописан механизм [лишения мандата]», — сообщил Парубий. Он выразил надежду, что соответствующая инициатива будет вынесена на рассмотрение Рады в ближайшие дни. По словам спикера, он разделяет точку зрения, что человек, имеющий двойное гражданство, не должен занимать государственные должности.

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7 марта Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца отстраненного от должности главы государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Сообщалось, что его могут отпустить под залог в размере 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов).

Днем ранее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обнаружила у Насирова гражданства Великобритании и Венгрии. Отмечалось, что статья 4 Конституции Украины позволяет иметь лишь одно гражданство — украинское.

Бывший главный налоговик страны подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. Уголовное дело против него было открыто в рамках расследования о неправомерных рассрочках выплаты налогов предприятиями, связанными с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. Следствие предполагает, что Насиров нанес ущерб государству в размере 2 миллиардов гривен (74 миллиона долларов).