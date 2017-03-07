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Суд арестовал отстраненного от должности главного налоговика Украины

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Роман Насиров
Роман Насиров

Суд Соломенского районного суда города Киева на два месяца арестовал главу фискальной службы Украины Романа Насирова, отстраненного от должности в связи с расследованием дела о коррупции. Под стражей он пробудет до 30 апреля 2017, передает УНИАН во вторник, 7 марта.

При этом судья предоставил Насирову возможность внести залог в размере 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов). В случае внесения этой суммы, как отмечается, суд обязал чиновника носить электронное устройство контроля, сдать паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу, а также воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного производства.

Суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Насирову с 4 марта. На заседании суда 6 марта стало известно, что отстраненный от должности чиновник имеет три гражданства: помимо украинского, он является подданным Великобритании и Венгрии.

Насиров подозревается в совершении преступления по статье 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»). Расследование ведется в рамках дела о неправомерных рассрочках выплаты налогов предприятиями, связанными с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. Следствие предполагает, что Насиров нанес ущерб государству в размере 2 миллиардов гривен (74 миллиона долларов).

3 марта сообщалось, что после попытки задержания в клинике «Феофания» у Насирова был диагностирован инфаркт и он отправлен в реанимацию. По утверждению адвокатов, следователи позднее вручили ему уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

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