У заподозренного в преступлении главного налоговика Украины случился инфаркт

У руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, которого заподозрили в преступлении, диагностирован инфаркт, он отправлен в реанимацию. Об этом сообщает в пятницу, 3 марта, издание Liga.net.

Адвокаты Насирова, в свою очередь, опровергли информацию о его задержании в больнице, появившуюся в СМИ, передает УНИАН. По их утверждению, следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) только смогли вручить ему уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»). Следствие предполагает, что Насиров унес ущерб государству в размере 2 миллиардов гривен (74 миллиона долларов).

При этом действия следствия адвокаты считают незаконными, поскольку в момент вручения уведомления чиновник якобы был без сознания.

О задержании Насирова в клинике «Феофания» сообщила поздно вечером 2 марта «Украинская правда». По информации издания, он был задержан в ходе проведения обыска в рамках расследования дела о неправомерных рассрочках выплаты налогов предприятиями, связанными с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

В пресс-службе НАБУ не подтвердили данную информацию, отметив что следственные действия в «Феофании» продолжаются.

Ранее 2 марта в Государственной фискальной службе Украины прошла серия обысков.

В июле 2016 года Александр Онищенко был лишен Верховной Радой неприкосновенности. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что депутат фигурирует в уголовном деле о злоупотреблениях в ходе реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». По версии следствия, он причастен к схеме незаконного присвоения средств. По предварительным данным, в результате незаконных действий государству был нанесен ущерб на 120 миллионов долларов.

Сам Онищенко, который в настоящее время, предположительно, укрывается в Австрии, передал СМИ компромат на президента Украины Петра Порошенко и его окружение.

