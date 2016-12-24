Time опубликовал обвинения беглого депутата Рады в адрес Порошенко

Авторитетный американский еженедельник Time опубликовал заявление беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко, в котором он обвинил президента Украины Петра Порошенко в коррупции и преследовании оппонентов.

«Будучи членом украинского парламента, я лично был свидетелем того, как президент Порошенко был замешан в коррупции, беспрецедентной по своим масштабам. Последние три года я стал свидетелем того, как Петр Порошенко украл сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, в том числе я, считались нелояльными и подвергались целенаправленным и систематическим нападкам со стороны правительства», — говорится в заявлении Онищенко.

Порошенко, по утверждению депутата, поручил Национальному бюро по борьбе с коррупцией возбудить против него уголовное дело. «Когда я не поддался давлению, он пошел дальше с уголовными обвинениями, арестовав моих адвокатов и сотрудников, захватив мои бизнес-активы и вынудив меня покинуть мой дом и страну, которую я люблю», — добавил он.

Онищенко отметил, что его долг — сделать преступления правительства Украины достоянием общественности, поскольку они «не только разрушают доверие к институтам власти, но и ставят под угрозу региональную безопасность». «Пришло время для остального мира призвать к реформам вместо того, чтобы закрывать глаза на эти преступления и злодеяния. Мы не можем допустить, чтобы президент Порошенко продолжал действовать теми же методами, что и его предшественник президент [Виктор] Янукович. Настало время положить конец этой лжи», — подчеркнул депутат.

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12 декабря юристы Порошенко пообещали принять все меры, чтобы предотвратить распространение компромата на президента, выразив готовность привлечь к ответственности СМИ за публикацию утверждений Онищенко.

9 декабря британский журналист Максим Такер заявил о намерении продолжить работу над статьей о компромате на Порошенко. Днем ранее он сообщил, что юристы украинского лидера угрожают подать иски к британским СМИ, которые распространяли компромат на главу государства.

6 декабря «Страна.ua» опубликовала первую часть записей сбежавшего из страны Онищенко, который собрал и передал США компромат на Порошенко. Депутат утверждает, что в течение года он записывал свои беседы с главой государства на наручные часы с диктофоном. По информации СМИ, досье на украинского президента состоит из нескольких кейсов. «В первом — покупка голосов депутатов под необходимые решения в зале парламента. Во втором — отжим потоков и долей в пользу бизнесмена Порошенко. В третьем — распределение теневых дивидендов с той же командой в сфере работы с "Укргаздобычей"», — сообщает издание.