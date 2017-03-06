Отстраненный от должности главный налоговик Украины отказался покинуть суд

Заподозренный в преступлении глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров заявил о желании оставаться в здании суда в Киеве до рассмотрения дела об избрании меры пресечения. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката чиновника Александра Лисака.

«Роман Насиров остается в суде. Суд, по нашей информации, должен быть сегодня. И мы будем настаивать, чтобы суд проходил здесь», — сказал Лисак.

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем со своей стороны сообщил, что Насиров лежит на носилках в помещении суда.

Отстраненный от должности глава ГФС был доставлен в суд, где должно пройти слушание об избрании меры пресечения, 5 февраля, сообщал телеканал «112 Украина».

Материалы по теме Сакральная жертва Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу

Насиров подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, уголовное дело было возбуждено в рамках расследования дела о неправомерных рассрочках выплаты налогов предприятиями, связанными с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. 3 марта сообщалось, что в после попытки задержания у Насирова был диагностирован инфаркт, и он отправлен в реанимацию. По утверждению адвокатов, следователи позднее вручили ему уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

О предпринятой правоохранительными органами попытке задержания Насирова в клинике «Феофания» стало известно днем ранее.