Москаль рассказал о преимуществах венгерских паспортов для граждан Украины

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что венгерское гражданство дает жителям региона возможность свободно работать и передвигаться по Европе. Об этом в понедельник, 20 марта, он сказал телеканалу «112 Украина», видео выступления доступно на YouTube (c 8-й минуты).

«Если сегодня пенсионер у нас имеет 1300 гривен [2800 рублей], он идет, переоформляет там пенсию и имеет 1300, но евро. Если поставить все на весы: имеешь гражданство — имеешь работу, потому что много венгров поехали в Англию, Францию. Имеешь право свободно передвигаться, свободно жить, никто к тебе не имеет права даже прикоснуться», — заявил Москаль.

Он добавил, что обладатели венгерского гражданства, как правило, не живут в регионе, а работают в странах Евросоюза, но инвестируют заработанные средства в Закарпатье.

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Статья 4 Конституции Украины запрещает иметь два гражданства. 13 марта спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент вскоре сможет рассмотреть законопроект, предусматривающий лишение депутатского мандата при наличии двойного гражданства. «Насколько мне известно, рабочая группа уже наработала законопроект, в котором будет тщательно прописан механизм [лишения мандата]», — сообщил он.

6 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обнаружила гражданства Великобритании и Венгрии у отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

В Закарпатье проживает около 150 тысяч этнических венгров, более 100 тысяч жителей региона имеют венгерское гражданство.