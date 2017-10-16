Под Одессой мужчину избили за попытку закрасить слова «Слава Украине» на заборе

В Ильичевске (переименован Верховной Радой в Черноморск) Одесской области Украины неизвестные активисты избили и облили краской мужчину, который закрасил надписи «Слава Украине» и герб страны на заборе. Об этом сообщается на странице Facebook сообщества «Украина + Грузия».

«В ночь на 15 октября один нехороший человек, с сепарскими взглядами, решил закрасить граффити с гербом Украины на бетонном заборе (...). Совершенно случайно споткнулся, упал, ведро краски перевернул себе на голову, получил множество ушибов», — говорится в сообщении.

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12 октября в одесском парке имени Шевченко трое нетрезвых участников АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) нападали на прохожих, угрожали гуляющим и побили женщину. Позднее ветераны АТО были задержаны полицейскими. У задержанных были изъяты удостоверения участников боевых действий и символика запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

