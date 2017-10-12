В Одессе пьяные бойцы «Правого сектора» избили женщину

В одесском парке имени Шевченко трое нетрезвых участников АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) нападали на прохожих, угрожали гуляющим и побили женщину. Видео инцидента в четверг, 12 октября, опубликовало издание «Таймер».

Кроме того, они разбили стеклянную витрину спортивного клуба и разгромили торговый лоток в парке. На записи видно, как мужчины в камуфляжной форме пытаются догнать прохожего и бьют женщину у торгового лотка. Женщина пытается прогнать военнослужащих криками «Пошел вон, мужчина называется!»

Как отмечает ресурс, позднее ветераны АТО были задержаны полицейскими. У задержанных были изъяты удостоверения участников боевых действий и символика запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».