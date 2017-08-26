Главу МИД Германии заподозрили в нацизме из-за лозунга «Слава Украине!»

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль завершил поздравление ко Дню независимости Украины лозунгом «Слава Украине!», который во время Второй мировой войны в качестве приветствия использовали боевики ОУН и УПА (обе организации запрещены в России). Внимание на это обратил журнал Blauer Bote.

Поздравление Габриэля доступно на сайте МИД. Выдержка с этим девизом была процитирована в официальном аккаунте министерства в Twitter.

Выдержка из поздравления Габриэля, процитированная в аккаунте МИД Германии в Twitter Скриншот: @AuswaertigesAmt / Twitter «26 лет назад в этот день Украина объявила себя независимой. Поздравляем всех украинцев. Слава Украине!» 1 /2

«"Слава Украине!"? Вы твитнули нацистский лозунг? Германия возвращается к корням? Надеюсь, нет», — написал в комментариях один из немецких пользователей.

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Другой юзер указал, что, например, МИД Польши в своем поздравлении не использовал данный лозунг.

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии в период Второй мировой войны. Его составили по образу нацистского приветствия, которое было распространено в гитлеровской Германии.

Вновь лозунг «Слава Украине! Героям слава!» стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине. Его используют как националисты, так и чиновники, в том числе президент Петр Порошенко.