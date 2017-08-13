Прохожий побил зигующего американца в Дрездене

Неизвестный избил пьяного американца, который продемонстрировал нацистское приветствие в центре Дрездена (Германия), передает в воскресенье, 13 августа, сообщает Associated Press.

Сообщается, что 41-летний американец салютовал в центре города несколько раз. В крови мужчины было обнаружено «экстремально высокое» содержание алкоголя (конкретная цифра не называется). Он попал под следствие за нарушение закона о запрете демонстрации фашистской символики, был ли он задержан, не уточняется. Его оппонента разыскивают, чтобы предъявить обвинение в нанесении легких телесных повреждений.

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5 августа полиция Берлина задержала рядом с Рейхстагом двух зигующих китайских туристов. Мужчины фотографировали друг друга на мобильные телефоны. Их обвинили в использовании запрещенной символики и отпустили после выплаты залога в размере 500 евро за каждого.

На территории Германии не разрешено использование нацистской символики. Речь идет о флагах и гербах Третьего рейха, а также формах приветствия национал-социалистического режима, существовавшего в 1933-1945 годах. Это прописано в параграфе 86а Уголовного кодекса страны. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до трех лет или денежный штраф.