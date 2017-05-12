Зигующий хулиган сорвал с пенсионерки в Дзержинске георгиевскую ленточку

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области проводит проверку публикаций местных СМИ о том, что неизвестный молодой человек в День Победы сорвал с пенсионерки георгиевскую ленточку, выкрикнув фашистский лозунг и вскинув правую руку в нацистском приветствии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что предполагаемый хулиган настиг пенсионерку по пути в магазин. Сорвав с нее георгиевскую ленточку, он убежал. Местные СМИ со ссылкой на внука потерпевшей сообщали, что она испытала большое моральное потрясение.
После выяснения всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение.
В апреле 2016 года руководство одной из школ Ростова-на-Дону вызвало на ковер нескольких учащихся после того, как те выложили в соцсетях снимок, на котором они показывают жест, схожий с нацистским приветствием. Школьники объяснили свой поступок придуманной ими игрой «Покажи солнце», в которой по команде нужно быстро указать на солнце.