Подмосковные следователи завели дело на станцевавшего у Вечного огня подростка

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, исполнившего вечером 28 января танец рядом с Вечным огнем в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

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«31 января 2017 года в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в городе Орехово-Зуево молодые люди устроили танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны. Произошедшее было записано молодыми людьми на видео, которое затем было выложено в открытом доступе в социальных сетях», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 января около 18:00 16-летний подросток, находясь возле обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, танцевал возле Вечного огня.

В региональном управлении СКР отмечают, что своим поступком молодой человек «выразил явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды к социальной группе "Ветераны Великой Отечественной войны"».

В мае 2015 года сообщалось о том, что в Тульской области школьники сожгли венки на Вечном огне после того, как пожарили там картошку.