Раскраску с зигующим Гитлером изъяли из продажи в Голландии

Голландская сеть магазинов по продаже товаров повседневного спроса Kruidvat сняла с продажи книжку-раскраску после того, как покупатели нашли в ней картинку с зигующим Адольфом Гитлером. Об этом сообщает NL Times.

Фото изображения лидера фашистской Германии разместили в социальных сетях пользователи. Руководство Kruidvat опубликовало в своем Facebook пост с просьбой вернуть товар, пообещав возместить потраченную сумму. «Книжка продавалась в магазине полдня в понедельник, было реализовано несколько десятков экземпляров. Мы постараемся выяснить, как все это могло произойти», — написано в сообщении.

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Раскраска Kleuren op code Torens (название можно перевести как «Цветовой код на башнях») вышла в бельгийском издательстве Trifora (его представители также извинились за произошедшее), отпечатана она была в Индии. Кроме Гитлера, книжка содержит изображения Нельсона Манделы, Авраама Линкольна и Альберта Эйнштейна.

В феврале сообщалось, что на территории Центрального университета Мичигана в США в преддверии Дня всех влюбленных распространялись валентинки с изображением Гитлера. Руководство учебного заведения принесло свои извинения за неэтичные открытки.