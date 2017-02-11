В университете Мичигана запретили отправлять валентинки с Гитлером

Руководство Центрального университета Мичигана (США) извинилось за то, что на территории вуза в преддверии Дня всех влюбленных распространялись валентинки с изображением Адольфа Гитлера. Об этом сообщает The Washington Post.

Ранее в социальных сетях возмутились тем, что открытки с фразой «Моя любовь к тебе пылает, как шесть тысяч евреев» свободно расходились по кампусу.

Учащиеся университета в Мичигане призывали руководство пресечь распространение антисемитских открыток. Пользователи Facebook обратили внимание на цинизм их автора поражает: за две недели до инцидента, 27 января, отмечался Международный день памяти жертв Холокоста.

К ситуации подключился правозащитный Центр Симона Визенталя, который потребовал от руководства университета извинений.

Вуз извинился за неэтичные валентинки и заявил, что делает все возможное, чтобы не допустить распространение таких открыток. В центре Визенталя считают, что одних извинений недостаточно и университет должен отчислить виновника произошедшего.