Сатирик совместил селфи у мемориала жертвам Холокоста с документальными кадрами

Израильский сатирик Шаках Шапира запустил проект, в рамках которого доказывает, что берлинский мемориал памяти жертв Холокоста не место для веселых снимков. На сайт Yoloсaust обратили внимание в социальных сетях.

Шапира ищет в Instagram селфи и другие фотографии, сделанные на фоне мемориала, и накладывает на их фон реальные документальные снимки геноцида евреев. В результате он публикует их по принципу «было-стало».

Израильтянин объясняет: цель проекта — показать, что поведение людей, жизнерадостно фотографирующихся на фоне объекта, возведенного в память о трагедии народа, неуместно. Он напоминает, что серые стелы символизируют надгробия для миллионов погибших в концентрационных лагерях евреев.

Летом 2016 года, на пике популярности игры с дополненной реальностью Pokenom GO, в Музее холокоста в Вашингтоне обнаружили покемона, испускающего ядовитый газ. Администрация музея просила посетителей воздержаться от ловли персонажей игры на его территории, назвав подобное поведение в месте, посвященном жертвам нацизма, неуместным.

