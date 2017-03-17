Турецкая газета изобразила Меркель в форме СС и с усиками Гитлера

Редакция турецкой газеты Gunes поместила на первую полосу коллаж, изображающий федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, которая одета в униформу СС. Изображение было опубликовано на сайте издания.

Изображение: Gunes

Журналисты Gunes обвинили Меркель в попытке восстановить страны Европейского Союза против Анкары. Помимо этого, они называют канцлера ФРГ «фрау Гитлер» и «уродливой теткой». Рядом с немецким политиком также изобразили свастику и пририсовали женщине характерные усы, какие носил фюрер Третьего рейха.

«Меркель совместно с Австрией, Бельгией и Нидерландами продолжает провоцировать Турцию», — утверждается в статье.

Ранее в марте турецкие хакеры взломали тысячи Twitter-аккаунтов и разместили твиты с нацистской свастикой и хештегами #Nazialmanya и #Nazihollanda («нацистская Германия» и «нацистская Голландия»). Среди украденных интернет-взломщиками аккаунтов оказались официальные профили Forbes, Reuters, «Би-би-си», Amnesty International и Blockchain.