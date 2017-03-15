Турецкие хакеры взломали тысячи аккаунтов ради свастики и «османской пощечины»

Турецкие хакеры взломали тысячи Twitter-аккаунтов и разместили твиты с нацистской свастикой и хештегами #Nazialmanya и #Nazihollanda («нацистская Германия» и «нацистская Голландия»). Об этом в среду, 15 марта, сообщает The Verge.

Как утверждается в материале издания, кибератаки начались в среду утром. Среди украденных интернет-взломщиками аккаунтов оказались официальные профили Forbes, Reuters, «Би-би-си», Amnesty International и Blockchain.

Отмечается, что, помимо нацистской символики, хакеры также запостили хештеги #OttomanSlap («османская пощечина») и #16Nisan (nisan означает «апрель» по-турецки) — 16 апреля пройдет референдум по вопросу о внесении в Конституцию Турции поправок, существенно расширяющих полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

По мнению журналистов The Verge, поводом для хакерской атаки стало обострение отношений между Турцией, Нидерландами и Германией. Турецкие чиновники планировали провести серию митингов в ряде стран ЕС, где проживают граждане Турции: они намеревались заручиться их поддержкой в преддверии референдума. Однако власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили им устраивать подобные мероприятия.

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Например, в начале марта главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу запретили совершить посадку в аэропорту Роттердама. Кроме того, власти ФРГ запретили два митинга местной турецкой общины после ареста в Стамбуле журналиста Дениза Юджеля, гражданина Германии турецкого происхождения.

В ответ Эрдоган раскритиковал голландское правительство и назвал Нидерланды пережитком фашизма, а также сравнил запрет на акции в Германии с действиями нацистов.