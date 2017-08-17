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Зига? Нет, спасибо

Немецкие охотники на нацистов нашли фюрера в садовых гномах и справа от Христа

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Фото: Jan Bauer / Courtesy Contemporary Fine Arts Gallery / AP

Ультраправые поднимают голову по всей Европе. Рост их популярности не обошел стороной и Германию — страну, наиболее сильно пострадавшую от разгула нацистов. На предстоящих выборах в бундестаг крайне правой «Альтернативе для Германии», по самым смелых подсчетам, прочат до 15 процентов голосов. Несмотря на то что в ФРГ формально запрещены любые проявления гитлеровской идеологии — наказывают за значки, портреты, флаги и номера автомобилей — зачастую реальных проявлений неонацизма власти не замечают. О том, как это происходит, рассказывает «Лента.ру».

Дрезден. Раннее субботнее утро. По одной из центральных улиц шел, слегка покачиваясь, 41-летний американский турист, уже успевший посетить парочку пивных. Звучавшая повсюду немецкая речь и хмель в голове сыграли с ним злую шутку: правая рука как будто сама потянулась к сердцу, а потом к солнцу. И так несколько раз. На беду незадачливого американца, рядом с ним оказался немец, не слишком благодушно настроенный по отношению к нацистам и готовый к драке.

Нетрезвый «зигомет» отделался всего несколькими ушибами. Полиция бросилась на поиски нападавшего. Однако и фанат фюрера с намятыми боками рискует оказаться на скамье подсудимых: в Германии за пропаганду нацизма грозит штраф в размере нескольких тысяч евро или тюремный срок до трех лет.

В современной Германии, где у старших поколений до сих пор существует комплекс вины за преступления Третьего рейха, пропаганда нацизма запрещена параграфом 86а уголовного кодекса, предусматривающим штраф в размере трех тысяч евро и тюремный срок до трех лет за нацистскую символику, знаки отличия, речевки, приветствия, портреты фюрера. Под запрет попадают и символы, внешне похожие на символику Третьего рейха. Однако порой создается впечатление, что немцам нацистское прошлое мерещится на пустом месте.

Видеть свастики не бросим

«Совершенно невозможно крестить ребенка в церкви, на колоколе которой вырезана свастика и выбита надпись "Все на благо отчизны. Адольф Гитлер"!» — жаловалась жительница небольшого немецкого городка Херксхайм, увидевшая нацистский символ в церкви, безмятежно стоявшей уже более тысячи лет.

Женщина потребовала от местных властей немедленно избавиться от «гитлеровского колокола». К ее удивлению, местный градоначальник, пастор и большинство прихожан ее энтузиазма не поняли. «Если этот колокол нормально звонит, с чего бы нам его менять?» — возмущался мэр. В ряде немецких СМИ жители Херксхайма прослыли чуть ли не фанатами фюрера, однако они намерены твердо стоять на своем и не дать свою церковь в обиду.

Во времена Гитлера было построено около тысячи новых церквей с нацистской символикой — свастики и нацистские лозунги были на колоколах, стенах и сводах храмов. Многие из них сохранились до сих пор — впрочем, чаще всего щепетильные немецкие власти мгновенно реагируют на жалобы и безжалостно замазывают и сводят любую символику времен Третьего рейха.

Из этого правила есть и исключения: помимо Херксхайма, громкую огласку получил и случай с церковью, построенной в 1939 году в баварском городе Хоф. В ней рядом с Иисусом изображен человек с усиками, который, по мнению прихожан, подозрительно напоминает фюрера: к тому же из-под его одеяния видны черные солдатские сапоги. Несмотря на недовольство туристов, местные жители тоже не намерены давать художникам марать роспись, пусть и выглядит она слегка необычно.

Нацисты, нацисты, кругом одни нацисты

Декабрь. На дворе предпраздничная пора. Вся Германия готовится Рождеству. В предновогодней суете у родителей практически нет времени на детей: они что-то готовят, звонят друзьям, меняют зимнюю резину на машинах, покупают подарки и украшают дома. Потом они вдруг понимают, что все делали неправильно: и на самом деле они должны побыть со своими детьми. «Лучший подарок для меня — это твое время», — именно так, по версии записных борцов с нацизмом, сегодня выглядит ролик с пропагандой гитлеровских идей.

На самом деле это реклама сети супермаркетов Edeka. Поводом для возмущения особо чувствительных зрителей стали номерные знаки двух автомобилей, вскользь появившихся на видео. Номер одного из них — SO LL 3849. Второго — MU SS 420. Антигитлеровцы уверены, что в них скрыта пропаганда. Цифры 8 и 4 в неонацистской среде расшифровываются как Heil Deutschland» («Слава Германии»): H — восьмая, а D — четвертая буквы алфавита. Цифры 3 и 9, в свою очередь, означают (Christliche Identität) христианскую идентичность, и потому прославляют антисемитизм. SS в номере намекает на злодеев-эсэсовцев, а 420 — шифр даты рождения Адольфа Гитлера (20 апреля). Однако Рождество прошло, рекламу из эфира убрали, и история развития не получила.

За несколько лет до этого в центре нацистского скандала оказались позолоченные садовые гномы. Немецкий скульптор Оттмар Херл вылепил 400 сказочных существ для выставки в Генте. В Бельгии и Италии экспозиции были встречены на ура. Посетителей не смущало, что правая рука у каждого из гномов была вскинута вверх — по словам автора, это была пародия на нацистскую идею о «сверхчеловеке».

Однако в родной для скульптора Германии юмор не оценили. Один из посетителей написал донос, и Херл едва не угодил за решетку. После многочисленных судебных тяжб прокуратура все же согласилась признать, что зигующие гномы высмеивают идеологию национал-социализма, а не предвещают возрождение тысячелетнего рейха. Скульптора отпустили.

Слишком узкая интерпретация закона о запрете нацистской пропаганды не раз приводила к абсурдным ситуациям: на скамье подсудимых оказывались люди, призывающие бороться с ростом неонацистских настроений. Так, в Тюбингене оштрафовали студента, носившего антифашистский значок: свастика в красном круге, перечеркнутая красной чертой.

Штрафом в 3,6 тысячи евро едва не закончилась борьба с «коричневой чумой» для другого немца — Юргена Камма. Его фирма продавала товары, призывающие противостоять нацистским идеям. На футболках, кружках, значках и прочих изделиях также была изображена разорванная или перечеркнутая красной чертой свастика. Оба дела получили широкий общественный резонанс, но обвиняемым удалось избежать наказания.

Без вождя в голове

«Как Гитлер во время войны добрался до Аргентины? Почему нацистов травили газом? Зачем евреи спонсировали Гитлера? Почему Рейхстаг построили так близко к Берлинской стене?» — по словам Виланда Гибела, организатора выставки о Гитлере в Берлине, ему и его коллегам постоянно приходится сталкиваться с подобными безумными вопросами.

Он уверен: современная немецкая молодежь плохо знает историю своей страны, хотя ее изучают в школах, а по телевизору постоянно крутят документальные фильмы.

«Мы не можем замести свое черное прошлое под ковер и просто забыть о нем. Это самый быстрый и самый неправильный путь», — рассказывает 46-летний историк Эрик Хасса, призывающий не убирать нацистскую символику со зданий, построенных в эпоху Третьего рейха. По его мнению, это необходимо, чтобы будущие поколения знали свою историю и не рисковали ее повторить.

Мнение Хассы, однако, непопулярно среди соотечественников и политиков. В 2009 году немецкие историки в рамках проекта «Газеты как свидетели» решили перепечатать издания времен Третьего рейха с комментариями экспертов в отдельном издании.

Инициатива закончилась оглушительным провалом. В первом номере была перепечатана газета Der Angriff от 30 января 1933 года с передовицей «Гитлер — рейхсканцлер!» за авторством Йозефа Геббельса, будущего министра пропаганды. Тираж в 300 тысяч раскупили за считанные дни. Редакторы уже готовились выпустить номер с подборкой статей Völkischer Beobachter — официального печатного органа гитлеровской партии, однако власти быстро свернули проект: побоялись, что он скорее приведет к распространению идей национал-социализма.

Неслышная поступь фюрера

В то время как немецкие власти обеспокоены борьбой с «гитлеровскими колоколами» и перечеркнутыми свастиками, на многие проявления настоящего неонацизма они смотрят сквозь пальцы.

Так, в июле в городке Темар прошел рок-концерт, собравший около пяти тысяч неонацистов. Большинство из них пришли в футболках с «зашифрованными» надписями вроде «Я люблю Гитлера» или «свастика». При этом задержали всего 22 человека.

Любящие фюрера автолюбители нередко заказывают себе регистрационные знаки машин со скрытыми нацистскими обозначениями. В августе прошлого года, например, отделение немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Лейпциге раскритиковали за использование знака AH 1818 (это буквенное обозначение в неонацистской среде часто расшифровывается как «Адольф Гитлер», а цифры 1 и 8 означают порядковый номер инициалов фюрера нацистской Германии в алфавите).

Незадолго до этого в соцсети попали фотографии автомобиля с номером L-GD 3345. Это обозначение интернет-пользователи расшифровали как Grossdeutschland («Великая Германия»), подразумевающее период с 1933-го по 1945 год.

В интернете всегда можно было купить «Майн кампф» — основной литературный труд фюрера, запрещенный в Германии на протяжении десятков лет. Весной этого года стало известно, что неонацисты проникли и в ряды бундесвера. Франко А. и двое его сослуживцев готовили теракт, который должен был спровоцировать усиление ксенофобских настроений в обществе.

В последнее время западные СМИ нередко пишут, что современная молодежь не видит смысла каяться за проступки прадедов, а наплыв мигрантов и беженцев лишь способствует радикализации молодых немцев. При этом ультраправая идеология в современной Германии все же трансформируется. Конечно, среди неонацистов есть определенная прослойка поклонников Гитлера с их теорией расового превосходства, но их уже не так много. Образ врага изменился. Раньше в «унтерменшах» числились евреи, а теперь — исламисты и мигранты. И пока власти борются с «гитлеровскими колоколами» и усатыми ликами, настоящая угроза рискует остаться незамеченной.

Ксения Мельникова

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