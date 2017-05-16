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Свастика над бундесвером

Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии

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German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern Germany
Фото: Michaela Rehle / Reuters

В Германии набирает обороты скандал, разгоревшийся после того, как выяснилось, что несколько офицеров создали в армии неонацистскую ячейку. Более того, они готовили теракт, который должен был спровоцировать усиление ксенофобских настроений в обществе. После того как информация об этом попала в прессу, глава оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен поспешила максимально дистанцироваться от неприятной истории, переложив ответственность на армейское руководство. Министра поддержала ее подруга, канцлер Ангела Меркель. В ответ оппозиция и военные заявили, что такое поведение фон дер Ляйен неприемлемо, поскольку именно она отвечает за все происходящее в бундесвере. Все это случилось очень не вовремя для Ангелы Меркель: осенью пройдут выборы в бундестаг, и обвинения в том, что власти проспали нарастание проворадикальных настроений в армии, может дорого обойтись правящей партии.

«Я виню себя в том, что раньше вплотную не занялась проблемой экстремизма в Вооруженных силах ФРГ. Сейчас я понимаю, что это было ошибкой», — сетовала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен через несколько дней после того, как стало известно, что в бундесвере раскрыта ячейка неонацистов.

В конце апреля стало известно об аресте 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера Франко А., который вел двойную жизнь: он служил в элитном подразделении немецкой армии и одновременно выдавал себя за сирийского беженца, планируя под видом мигранта совершить теракт, — по версии следствия, из ксенофобских побуждений.

Не виноватая я

Франко А. не был волком-одиночкой. В числе возможных сообщников называют его сослуживца 29-летнего Максимилиана Т. и 24-летнего студента, имя которого не сообщается. Примечательно, что об экстремистских взглядах Франко А. в бундесвере знали с 2014 года. Будучи студентом военного училища, в дипломной работе, по словам фон дер Ляйен, он «воспроизвел однозначно националистические затхлые умозаключения». Радикальные взгляды молодого офицера не остались незамеченными руководством, но шум решили не поднимать и Службу военной контрразведки (MAD) в известность не ставить.

Из-за скандала министр отменила визит в США, где на 3-4 мая у нее были запланированы встречи в Нью-Йорке и Вашингтоне с коллегами из ООН и с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Вместо этого она отправилась в гарнизон Илькирш, где арестовали старшего лейтенанта.

Дальнейшие действия министра обороны оказались довольно неожиданными. На сайте своего ведомства она разместила открытое письмо военнослужащим, в котором не только обличала неонацистов в рядах армии, но и припомнила высшему военному руководству бундесвера былые огрехи — в частности, недавно раскрывшиеся случаи дедовщины. «Слишком велико число происшествий, слишком велики ошибки, допущенные вышестоящими командирами при принятии решений в отношении этих серьезных проступков», — отметила она.

В бундесвере слова министра восприняли болезненно, отметив, что таким образом фон дер Ляйен попыталась дистанцироваться от своих подчиненных, свалив на них всю вину. Глава профсоюза немецких военнослужащих Андре Вюстнер заявил, что в армии «ошарашены обобщениями» министра обороны. «Никто не может понять, как может министр самоустраниться и, глядя свысока, словно с трибуны, осуждать свою команду», — возмутился Вюстнер, потребовав от главы ведомства привести доказательства ошибок командиров.

Поддержал его и уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс. «У бундесвера много проблем. Но если госпожа фон дер Ляйен говорит о проблеме управления армией, то следует отметить, что это управление начинается на самом верху», — напомнил он.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) встали на сторону армии, выступив с резкой критикой министра и призвав ее извиниться перед военными. Заместитель председателя СДПГ Ральф Штегнер заявил, что с 2013 года у министра было достаточно времени для того, чтобы устранить все недостатки в армии. «Я считаю, что нельзя перекладывать ответственность на командующих или начальника базы. Ответственность несет только министр», — констатировал лидер социал-демократов Мартин Шульц.

Канцлер спешит на помощь

В то время как в рядах ХДС/ХСС воздерживались от комментариев по поводу разгоревшегося скандала, глава правящего блока Ангела Меркель вступилась за своего министра, заявив о полной поддержке фон дер Ляйен со стороны правительства. За четыре года, которые Урсула возглавляет оборонное ведомство, канцлеру неоднократно приходилось защищать подругу, которую немецкие СМИ за ее большие политические амбиции и приближенность к Меркель прозвали кронпринцессой. Назначение в 2013 году на пост главы Минобороны женщины, матери семерых детей, вызвало неоднозначную реакцию. Впоследствии бундесвер неоднократно критиковали за недееспособность, обвиняя в этом министра. В 2016-м разгорелся скандал вокруг диссертации фон дер Ляйен, посвященной акушерству и гинекологии. Несмотря на то что Ганноверский медицинский университет подтвердил ее право на ученую степень, неприятный осадок остался.

Не остались в стороне и общественные деятели. Так, преподаватель Михаэль Вольфзон, ранее читавший курс лекций по истории в университете бундесвера в Мюнхене, пояснил, что после отмены всеобщей воинской повинности в 2011 году на службу в вооруженные силы «перестали идти нормальные люди», поэтому армия стала привлекательной для националистов и экстремистов. «Для тех, кто склонен к насилию, армия — идеальный полигон», — заявил он, отметив, что в бундесвере они получают свободный доступ к оружию и овладевают боевыми навыками.

Бундесвермахт

С имиджем прибежища для крайне правых и сторонников нацистской идеологии бундесвер борется с момента своего основания в 1955 году. Это неудивительно, учитывая тот факт, что в новой армии ФРГ получили право служить 300 бывших офицеров войск СС.

Как отмечает Deutsche Welle, с 1956 по 1962 год, когда Министерство обороны возглавлял Франц Йозеф Штраус, некоторые казармы были названы в честь известных генералов вермахта, а участников покушения на Гитлера 20 июля 1944 года называли «предателями». Начиная с 1970-х высшие учебные заведения бундесвера занимались денацификацией армии, однако полностью искоренить наследие Третьего рейха так и не удалось.

В последнее время бундесвер не раз упрекали в том, что он слишком мягко относится к радикалам. Так, относительно недавно выяснилось, что в 2000-м новобранец Андрэ Э., прибывший в военную часть города Гота в Тюрингии, заявил своему начальнику, что поддерживает идеи национал-социализма. На теле молодого человека была татуировка с названием неонацистской организации «Кровь и честь» — символ того, что он «восхищается войсками СС». Несмотря на это, ему позволили пройти обучение в бундесвере. В настоящее время Андрэ Э. — один из обвиняемых на процессе по делу группировки «Национал-социалистическое подполье», членам которой инкриминируют несколько убийств и взрывов.

Как пишут немецкие СМИ, руководству бундесвера на самом деле не так просто избавиться от лиц, вызывающих подозрения в приверженности правоэкстремистским взглядам. Чтобы исключить гражданина Германии из рядов вооруженных сил, наличие правоэкстремистских воззрений должно быть установлено экспертом и подтверждено в ходе судебного заседания.

Накануне выборов

В настоящее время служба военной контрразведки расследует 280 подозрительных случаев, связанных с крайне правыми настроениями, и выявляет наличие экстремистских сетей в бундесвере. В немецкой армии начались масштабные проверки после обнаружения атрибутики вермахта в одной из казарм города Донауэшинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Скандал, разгоревшийся в бундесвере, представляет угрозу не только для министра обороны, но и для всего правящего блока ХДС/ХСС за четыре месяца до выборов в бундестаг. Оппозиционные партии усиливают критику деятельности фон дер Ляйен, требуя ее отставки. Как пишет Stern со ссылкой на данные соцопроса, проведенного YouGov, большинство немцев уверены, что фон дер Ляйен несет личную ответственность за произошедшее в армии; 45 процентов полагают, что одна из главных проблем Вооруженных сил ФРГ — экстремизм; однако за отставку министра с поста высказались всего 24 процента респондентов, а 68 процентов выступают категорически против этого решения.

По опросам общественного мнения, пока лидирует партия Меркель. Так, на выборах в ландтаг федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, прошедших 14 мая, ХДС получил 33 процента голосов, на полтора процента опередив социал-демократов. Однако сложно предсказать, как события будут развиваться дальше.

В 2016 году Focus прочил «в отдаленной перспективе» передачу власти Меркель Урсуле фон дер Ляйен. История ФРГ уже знает пример того, как пост министра обороны стал трамплином для попадания в кресло канцлера: именно так сложилась карьера Гельмута Шмидта. Однако более вероятно, что фон дер Ляйен пойдет по пути таких глав оборонного ведомства, как Рудольф Шарпинг, Герхард Штольтенберг, Франц Йозеф Юнг и Карл-Теодор цу Гуттенберг. Все они были вынуждены уйти в отставку из-за скандала.

Ксения Мельникова

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