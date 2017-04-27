Планировавший совершить теракт немецкий солдат прикинулся сирийским беженцем

В Баварии по подозрению в подготовке теракта задержан солдат бундесвера, выдававший себя за сирийского беженца. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Die Welt.

В январе этого года 28-летний военнослужащий спрятал пистолет в туалете аэропорта Вены. Оружие обнаружили сотрудники местных правоохранительных органов. Они установили наблюдение, дожидаясь, когда за ним придут.

Солдат вернулся через месяц. Австрийские полицейские задержали мужчину и, установив его личность, передали информацию немецким коллегам. Самого военного отпустили.

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В ФРГ выяснили, что в 2015 году мужчина, назвавший себя сирийским мигрантом, обратился в миграционные органы Баварии с прошением о предоставлении ему убежища. Он скрыл, что у него есть немецкое гражданство, и в итоге его запрос удовлетворили.

Сообщается, что ему предоставили жилье и назначили пособие. Как отмечает Die Zeit, на собеседовании не обратили внимание на то, что он не знал арабского, отвечая на вопросы по-французски.

Мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за своих националистических взглядов. В прокуратуре не исключают, что он мог действовать, руководствуясь ксенофобскими убеждениями, отмечает «Би-би-си».

По одной из версий, он собирался совершить нападение и бросить пистолет на месте преступления. Анализ отпечатков пальцев на оружии убедил бы следствие в том, что атака — дело рук сирийского беженца.

Как рассказали в прокуратуре, мужчина планировал «серьезное преступление, угрожающее национальной безопасности».