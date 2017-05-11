Министр обороны ФРГ отказалась уходить в отставку из-за нацистов в бундесвере

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не считает, что должна уходить в отставку после недавних скандалов в бундесвере. Об этом глава ведомства заявила, отвечая на вопрос журналиста Stern.
«Я виню себя в том, что не занялась раньше этой проблемой [экстремизма в вооруженных силах ФРГ] вплотную. Сейчас я понимаю, что это было ошибкой», — сообщила министр.
В настоящее время служба военной контрразведки расследует 280 подозрительных случаев, связанных с крайне правыми настроениями и выявляет наличие экстремистских сетей в бундесвере.
Глава Минобороны заявила также о необходимости реформирования вооруженных сил ФРГ, в частности, речь идет о «пересмотре традиционных ценностей и улучшении политического воспитания в армии».
При этом, как отмечает Stern со ссылкой на данные соцопроса, проведенного YouGov, большинство немцев уверены, что Урсула фон дер Ляйен виновата в том, что произошло в бундесвере. 45 процентов полагают, что одной из главных проблем вооруженных сил ФРГ считается проблема экстремизма.
Фон дер Ляйен возглавляет Минобороны Германии с декабря 2013 года.
6 мая Spiegel сообщил о том, что в одном из гарнизонов бундесвера, расположенном в городе Донауэшинген, была обнаружена витрина со стальными касками времен Третьего рейха и атрибутикой вооруженных сил нацистской Германии.
За три дня до этого немецкие следователи разоблачили ячейку неонацистов в вооруженных силах страны. Толчком к началу расследования послужил инцидент с военнослужащим бундесвера: он получил свидетельство беженца, а потом попытался совершить теракт, чтобы ухудшить отношение общества к мигрантам.
Стражи порядка обнаружили пистолет, который мужчина спрятал в аэропорту Вены, а потом поймали самого преступника.