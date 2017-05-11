Министр обороны ФРГ отказалась уходить в отставку из-за нацистов в бундесвере

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не считает, что должна уходить в отставку после недавних скандалов в бундесвере. Об этом глава ведомства заявила, отвечая на вопрос журналиста Stern.

«Я виню себя в том, что не занялась раньше этой проблемой [экстремизма в вооруженных силах ФРГ] вплотную. Сейчас я понимаю, что это было ошибкой», — сообщила министр.

В настоящее время служба военной контрразведки расследует 280 подозрительных случаев, связанных с крайне правыми настроениями и выявляет наличие экстремистских сетей в бундесвере.

Глава Минобороны заявила также о необходимости реформирования вооруженных сил ФРГ, в частности, речь идет о «пересмотре традиционных ценностей и улучшении политического воспитания в армии».

Материалы по теме Разоруженные силы Германии Бундесвер слишком слаб, чтобы воевать за пределами ФРГ

При этом, как отмечает Stern со ссылкой на данные соцопроса, проведенного YouGov, большинство немцев уверены, что Урсула фон дер Ляйен виновата в том, что произошло в бундесвере. 45 процентов полагают, что одной из главных проблем вооруженных сил ФРГ считается проблема экстремизма.

Фон дер Ляйен возглавляет Минобороны Германии с декабря 2013 года.

6 мая Spiegel сообщил о том, что в одном из гарнизонов бундесвера, расположенном в городе Донауэшинген, была обнаружена витрина со стальными касками времен Третьего рейха и атрибутикой вооруженных сил нацистской Германии.

За три дня до этого немецкие следователи разоблачили ячейку неонацистов в вооруженных силах страны. Толчком к началу расследования послужил инцидент с военнослужащим бундесвера: он получил свидетельство беженца, а потом попытался совершить теракт, чтобы ухудшить отношение общества к мигрантам.

Стражи порядка обнаружили пистолет, который мужчина спрятал в аэропорту Вены, а потом поймали самого преступника.