Глава МИД ФРГ посоветовал не стращать Москву

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что если в отношениях с Москвой использовать лишь методы устрашения, это приведет к усилению напряженности. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на статью политика в газете Rheinische Post.

По словам министра, «противоречащая международному праву аннексия Крыма Россией и ситуация на востоке Украины очень сильно подорвали доверие» между странами, а реакция НАТО на эти события была правильной.

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«Но если мы будем следовать исключительно логике устрашения, мы будем содействовать эскалации», — убежден Габриэль. По его мнению, «нельзя сложа руки наблюдать, как европейская архитектура безопасности грозит превратиться в груду развалин из устаревших, расторгнутых и не соблюдающихся договоров». «Необходимы совместные усилия по контролю за вооружениями. Это пойдет на пользу как Европе, так и России», — уверен политик.

Министр также предложил вернуться к всеобъемлющему контролю за обычными вооружениями в Европе и одновременно ужесточить правила и порядок в сфере контроля за ядерными вооружениями.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.