В ФРГ туманно ответили на сообщения о санкциях против России из-за турбин

Правительство Германии внимательно наблюдает за ситуацией с турбинами Siemens, которые, по данным компании, были поставлены в Крым в нарушение договоренностей. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник, 24 июля, заявила на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Меры в ответ на эти неприемлемые действия в настоящее время еще обсуждаются», — заявила Деммер, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готово ли правительство ФРГ требовать расширения санкций в отношении России в связи со скандалом.

По словам Деммер, транспортировка турбин на полуостров противоречила заверениям, которые были сделаны «на высоком уровне» (в немецкой газете Süddeutsche Zeitung утверждалось, что гарантии давал сам президент России Владимир Путин; в Кремле отказались комментировать эту тему).

Ранее в понедельник Reuters опубликовал материал, в котором говорилось, что Берлин призывает ЕС ввести санкции в отношении четырех российских физических и юридических лиц. Один из источников британского агентства в Брюсселе отметил, что среди тех, кого предлагают включить в черный лист Евросоюза, могут быть представители Минэнерго России и компания, которая доставила турбины в Крым.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил позднее, что реагировать на заметку, которая «не содержит какой-то ссылки на хоть какой-то внятный источник», не представляется возможным. «Зачастую подобные сообщения потом оказывались фейковыми», — подчеркнул чиновник.

21 июля немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым всех четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). Сделано это было, говорят в Siemens, в нарушение контрактных обязательств. Компания хочет добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым.

«Siemens возобновил свое предложение об обратном выкупе оборудования и аннулировании контракта», — указывается в заявлении. Там говорится, что компания откажется от своей доли в российской компании «Интеравтоматика» (предположительно, участвовала в установке турбин в Крыму) и временно приостановит «поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для двух ТЭС в Крыму.

Скандал разгорелся после материла Reuters от 5 июля. Тогда агентство обратило внимание на то, что санкции ЕС запрещают поставлять на полуостров связанные с энергетикой технологии и оборудование. В Siemens считают, что правила экспортного контроля нарушены не были.