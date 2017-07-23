Мир
 

В ФРГ заявили о возможном ухудшении отношений с Россией из-за Siemens

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В МИД ФРГ видят угрозу ухудшения отношений с Россией из-за турбин производства Siemens, которые, как утверждают в Германии, были поставлены в Крым в нарушение санкций. Об этом изданию Bild am Sonntag заявил пресс-секретарь ведомства.

По его словам, федеральное правительство последние несколько раз предупреждало об угрозе нарушения санкционного режима и нарушении российскими фирмами взятых на себя договорных обязательств.

Издание напомнило, что президент России Владимир Путин в беседе с нынешним главой МИД Зигмаром Габриэлем, тогда министром экономики, заверял, что турбины не предназначены для Крыма.

«Федеральное правительство вновь напоминает российскому правительству о его обязательствах и отмечает, что подобные массовые нарушения санкций могут снова создать напряженность в отношениях с Россией», — сказал представитель МИД.

В пятницу, 21 июля, Siemens объявила о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Это связано с тем, что, по утверждению компании, в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. Концерн предложил выкупить оборудование и аннулировать контракт на дальнейшие поставки.

Российские компании «Интер РАО» и «Росатом» заявили, что решение Siemens не повлияет на их деятельность.

11 июля Siemens подала иск к «Технопромэкспорту» (инжиниринговая «дочка» «Ростеха»). В концерне полагают, что на представителях именно этой компании лежит ответственность за поставки турбин на полуостров. В Москве между тем настаивают, что машины — отечественного происхождения. Минэнерго России заявило, что не намерено менять свои планы по запуску ТЭС в Крыму, несмотря на ситуацию с немецким концерном Siemens, и что плановый срок запуска остается прежним — первый квартал 2018 года.

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