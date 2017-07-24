Reuters узнал об идее ФРГ расширить санкции против России из-за турбин Siemens

Германия предложила остальным членам Евросоюза расширить санкции против России из-за доставленных в Крым турбин Siemens. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Брюсселе.

Согласно одному из собеседников агентства, в новый список могут попасть чиновники из российского министерства энергетики и компания, которая привезла турбины на полуостров. По мнению немецкого концерна, ответственность за это лежит на предприятии «Технопромэкспорт» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех»).

Материалы по теме Турбины раздора Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике

Второй источник агентства добавил, что вопрос о возможном расширении антироссийских санкций, вероятно, будет обсуждаться представителями всех 28 государств Евросоюза в среду, 26 июля, в Брюсселе. В этих целях будет проведено анонимное голосование.

Накануне в ФРГ заявили о возможном ухудшении отношений с Россией из-за поставки турбин Siemens в Крым. По словам пресс-секретаря немецкого МИД, федеральное правительство несколько раз предупреждало об угрозе нарушения санкционного режима и нарушении российскими фирмами взятых на себя договорных обязательств.

В пятницу, 21 июля, Siemens объявила о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Это связано с тем, что, по утверждению компании, в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани (Краснодарский край).

В Москве между тем настаивают, что машины — отечественного происхождения. Минэнерго России заявило, что не намерено менять свои планы по запуску ТЭС в Крыму, несмотря на ситуацию с немецким концерном Siemens, и что плановый срок запуска остается прежним — первый квартал 2018 года.