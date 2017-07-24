Reuters узнал об идее ФРГ расширить санкции против России из-за турбин Siemens

Германия предложила остальным членам Евросоюза расширить санкции против России из-за доставленных в Крым турбин Siemens. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Брюсселе.
Согласно одному из собеседников агентства, в новый список могут попасть чиновники из российского министерства энергетики и компания, которая привезла турбины на полуостров. По мнению немецкого концерна, ответственность за это лежит на предприятии «Технопромэкспорт» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех»).
Второй источник агентства добавил, что вопрос о возможном расширении антироссийских санкций, вероятно, будет обсуждаться представителями всех 28 государств Евросоюза в среду, 26 июля, в Брюсселе. В этих целях будет проведено анонимное голосование.
Накануне в ФРГ заявили о возможном ухудшении отношений с Россией из-за поставки турбин Siemens в Крым. По словам пресс-секретаря немецкого МИД, федеральное правительство несколько раз предупреждало об угрозе нарушения санкционного режима и нарушении российскими фирмами взятых на себя договорных обязательств.
В пятницу, 21 июля, Siemens объявила о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Это связано с тем, что, по утверждению компании, в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани (Краснодарский край).
В Москве между тем настаивают, что машины — отечественного происхождения. Минэнерго России заявило, что не намерено менять свои планы по запуску ТЭС в Крыму, несмотря на ситуацию с немецким концерном Siemens, и что плановый срок запуска остается прежним — первый квартал 2018 года.