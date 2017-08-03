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«Зигги-поп» в немецком МИД

Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ

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Зигмар Габриэль
Зигмар Габриэль
Фото: Sean Gallup / Getty Images

За два месяца до выборов в бундестаг глава МИД Германии Зигмар Габриэль, ранее отказавшийся от поста председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), неожиданно стал самым популярным политиком среди социал-демократов. Еще полгода назад это было трудно представить. Будучи вице-канцлером, Габриэль пользовался поддержкой всего 19 процентов избирателей и был одним из самых малозаметных политиков в кабинете Ангелы Меркель. «Лента.ру» разбиралась, как жесткая риторика и неожиданные выходки помогли ему добиться успеха на международной арене и внутри страны.

Слон в посудной лавке

«То, что вместо Франка-Вальтера Штайнмайера министром иностранных дел стал Габриэль — какая-то неудачная шутка (…) Он же будет вести себя на международной арене как слон в посудной лавке», — прокомментировала консервативная газета Die Welt назначение политика главой МИД. «Выдвижение Габриэля, человека, который однажды назвал политику Израиля в отношении Палестины "апартеидом", вызывает лишь недоумение», — вторил Spiegel.

Новость о том, что внешнеполитическое ведомство возглавит именно Зигмар Габриэль, для многих немцев стала неприятным сюрпризом. Слишком уж он не похож на прежнего главу МИД: Франк-Вальтер Штайнмайер известен сдержанностью и тактичностью, а за Габриэлем, напротив, закрепилось реноме человека, регулярно оказывающегося в центре скандалов.

Так, накануне поездки в Иран летом прошлого года вице-канцлер Габриэль заявил, что собирается «потребовать от Тегерана признать право Израиля на существование». Если Исламская Республика не сделает этого, пригрозил Габриэль, дружественные отношения с ФРГ вряд ли будут для него возможны. В результате спикер иранского парламента отказался с ним встречаться, а внешнеполитическому ведомству Германии пришлось спешно успокаивать Тегеран.

Буквально через месяц с Габриэлем приключилась новая неприятность. В Нижней Саксонии, куда он отправился накануне выборов в ландтаг, политика встретила группа протестующих из ультраправой Национал-демократической партии ФРГ. Недовольные тем, что вице-канцлер поддержал политику «открытых дверей» Ангелы Меркель, они обзывали его предателем, а один активист, намекая на то, что отец Габриэля поддерживал нацистов, выкрикнул: «Твой отец любил свою страну. А что делаешь ты? Ты разрушаешь ее». Габриэль, который прекратил общаться с отцом еще в 17-летнем возрасте, в ответ лишь улыбнулся и показал средний палец.

СМИ тут же принялись упрекать Габриэля за поведение, не подобающее политику его ранга. Однако он лишь посетовал, что не показал неприличный жест обеими руками.

Видео: Antifa Kampfausbildung e.V. / Facebook

В кресле главы немецкой дипломатии

На посту министра иностранных дел Габриэль стал более сдержанным, однако не раз критиковал Трампа и американский внешнеполитический курс по разным поводам. Так, в день инаугурации Дональда Трампа он, желая выразить отношение к новому президенту США, разместил ироничный пост в Twitter: «Желаю США остаться страной свободных и родиной храбрых людей».

После этого он высказался о назначении Иванки Трамп помощником президента США. По его словам, подобное кумовство было бы немыслимо в Германии. «Меня всегда беспокоит, что члены семьи, которых никто не избирал, неожиданно становятся официальными представителями страны, и к ним относятся почти так же, как если бы они были членами королевской семьи», — заявил дипломат.

Когда Трамп пригрозил обложить 35-процентной пошлиной ввоз немецких автомобилей в США, Габриэль парировал, что вначале американцам нужно научиться делать машины лучшего качества, и предупредил Вашингтон, что в случае введения пошлин на немецкие и европейские товары ЕС не будет сидеть сложа руки. «Мы будем защищаться», — заверил он.

Не оставил без внимания глава немецкого МИД и новый американский закон о санкциях против России, который, в частности, затрагивает интересы стран Европейского союза. «Сенат США откровенно дал понять, что санкции должны изгнать русских с европейского газового рынка. Американцы хотят продавать свой газ в Европе, чтобы тем самым гарантировать гражданам США рабочие места и заодно избавиться от столь нелюбимого конкурента. Так нельзя поступать. Такая политика называется не „Америка прежде всего“, а скорее „Только Америка“ (…) Каким образом мы, европейцы, будем обеспечивать свое энергоснабжение, будем решать мы сами, а не президент США», — отчитал Габриэль 45-го американского лидера.

Человек Шредера в кабинете Меркель

В недавно вышедшей биографии Габриэля его характеризуют как человека, «способного вдохновлять, убеждать, вызывать восторг, но также отталкивать, разочаровывать и даже вызывать ужас». Книга начинается с описания детства будущего министра, которое было довольно непростым.

Зигмар Габриэль родился в западногерманском городке Гослар в Нижней Саксонии, в семье чиновника и медсестры. После развода родителей он был вынужден жить с отцом, который иногда его бил. Из-за случаев воровства мальчика отправили в школу для трудных подростков. Мать через суд получила право забрать сына к себе лишь когда Зигмару исполнилось десять. «Ей было нелегко со мной, но она спасла мне жизнь», — вспоминает он.

В 17 лет Зигмар увлекся левыми идеями и вступил в организацию «Социалистическая молодежь Германии», затем в СДПГ — в то время социал-демократы были на пике популярности.

Успешной политической карьерой он во многом обязан бывшему канцлеру Герхарду Шредеру, с которым Габриэль познакомился в 1990 году. Когда Шредер занял пост главы немецкого правительства, 40-летний Габриэль стал премьер-министром Нижней Саксонии — самым молодым в земельных правительствах. Следующие земельные выборы СДПГ проиграла, а Габриэль, друживший со многими рок-музыкантами, переместился на должность уполномоченного СДПГ по поп-культуре. С тех пор за ним закрепилось прозвище «Зигги-поп».

После неудачных социальных реформ Шредера СДПГ утратила популярность. Сменив нескольких лидеров, партия в 2009-м установила антирекорд в современной истории Германии, получив на выборах всего 23 процента голосов избирателей. Именно тогда во главе СДПГ встал Габриэль. «В партии его больше боялись, чем уважали и тем более любили», — вспоминает один из однопартийцев политика.

В 2013-м СДПГ улучшила свои результаты, и ХДС/ХСС создали с СДПГ большую коалицию. Меркель назначила Габриэля министром экономики и вице-канцлером. На протяжении нескольких лет политик активно поддерживал выдвигаемые канцлером инициативы. Так, в 2015-м, когда глава немецкого правительства объявила политику «открытых дверей», Габриэль приходил в бундестаг со значком «Добро пожаловать, мигранты!»

Выбился из аутсайдеров

Активная поддержка политики Меркель негативно сказалась и на рейтинге СДПГ, и на имидже лидера партии Зигмара Габриэля. Несмотря на то что к концу прошлого года он стал чаще критиковать политический курс канцлера, требуя ограничить приток мигрантов, это не прибавило популярности социал-демократам и самому Габриэлю. Отвернулись от политика и многие однопартийцы, поняв, что серьезную конкуренцию на осенних выборах в бундестаг нынешнему канцлеру он составить не может: в январе этого года рейтинг Габриэля составил всего 19 процентов, Ангела Меркель опережала его почти на 40 процентов. В результате он уступил пост председателя СДПГ бывшему главе Европарламента Мартину Шульцу, а сам сел в кресло главы МИД.

Однако за полгода пребывания на посту министра иностранных дел Габриэль смог набрать политический вес как на международной арене, так и внутри страны. Несдержанность, которая прежде мешала политику, на этот раз сыграла ему на руку. Гражданам Германии пришлось особенно по душе критическое отношение Габриэля к президенту Турции Эрдогану — это обеспечило главе МИД поддержку 66 процентов немцев. Теперь Меркель опережает Габриэля всего на три пункта.

«Гнев ему явно к лицу. Пламенная речь Зигмара Габриэля в адрес турецкого лидера продемонстрировала, что терпение Германии на исходе, — пишет Augsburger Allgemeine. — Габриэлю это лишь прибавило очков. Теперь глава немецкого МИД — самый популярный политик Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он обошел даже Мартина Шульца».

Ксения Мельникова

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