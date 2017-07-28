МИД Германии раскритиковал антироссийские санкции США

Новый американский закон о санкциях против России неприемлем, так как затрагивает интересы европейских предприятий, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Spiegel.

«Наша позиция по-прежнему такова, что мы не потерпим экстерриториального применения американских санкций против европейских предприятий», — сказал глава МИД ФРГ.

Он добавил, что президенту США Дональду Трампу, Госдепартаменту и администрации главы государства это известно.

«Санкционная политика не является подходящим или же уместным инструментом для продвижения национальных интересов в области экспорта или же собственной энергетической отрасли», — резюмировал министр.

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Озабоченность европейских стран вызывает положение нового американского закона о санкциях, согласно которому под санкции могут попасть и компании из ЕС. Ограничительные меры коснутся тех организаций, которые собираются инвестировать в прокладку экспортных российских трубопроводов, а также оказывать при их строительстве услуги, информационную поддержку и предоставлять технологии.

27 июля американский сенат принял законопроект об ограничительных мерах против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 сенаторов, двое выступили против. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который, как предупредили в Белом доме, может применить право вето.

Законопроектом предусматривается несколько ограничений. В частности, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также предполагается, что президент США может принять меры против компаний, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год, или миллион единовременно. Кроме того, в документе отдельно оговаривается стремление Соединенных Штатов противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».