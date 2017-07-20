В Германии заявили об изменении курса отношений с Турцией

Немецкое правительство намерено пересмотреть свой курс по отношению к Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, его слова передает Deutsche Welle.

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Глава ведомства пояснил, что отныне развивать отношения с Анкарой как раньше уже нельзя. Будут пересмотрены условия предоставления Турции кредитов и экономической помощи, а также усилия Берлина по подготовке Анкары к вступлению в ЕС. Также МИД ФРГ ужесточит рекомендации о безопасности для немцев, желающих поехать в Турцию.

19 июля турецкого посла в ФРГ вызвали в МИД. Поводом послужил арест немецкого правозащитника Петера Штойдтнера в Турции. Из-за этого Габриэль был вынужден прервать свой отпуск на берегу Северного моря и вернуться в Берлин.

18 июля в Турции арестовали главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиля Эсера и еще пятерых правозащитников, в числе которых был Штойдтнер.