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Эрдоган поведал о политическом самоубийстве Германии

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Берлин совершает политическое самоубийство, а также выразил уверенность в том, что в Германии нет политических свобод. Так глава государства прокомментировал решение немецких властей, отказавших ему во встрече с проживающими в ФРГ турками, передает в субботу, 8 июля, РИА Новости.

«Когда я говорю, что Германия совершает политическое самоубийство, это именно политическое самоубийство. Это как бумеранг, который вернется к тому, кто его кидает», — подчеркнул Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

8 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала, что ее переговоры с Эрдоганом на полях G20 показали, что между Анкарой и Берлином «есть глубокие разногласия», передает ТАСС.

Эрдоган, прибывший в Гамбург для участия в саммите «двадцатки», планировал встретиться с турками, проживающими в Германии. Однако позднее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что запрос о проведении встречи не соответствует повестке мероприятия. Он также заявил о неуместности проведения предвыборной кампании и решении внутренних конфликтов других стран на территории Германии.

30 июня официальный представитель немецкого министерства иностранных дел Мартин Шефер объявил, что правительство ФРГ запретило иностранным государственным деятелям вести предвыборную агитацию в стране.

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