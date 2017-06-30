В Германии ограничили возможность предвыборных выступлений иностранных политиков

Немецкие власти приняли решение об ограничении публичных выступлений на территории страны иностранных политиков в предвыборных целях. Об этом говорится в специальном заявлении МИД ФРГ, доступном на сайте ведомства.

Как уточняется в документе, любое подобное выступление должно быть согласовано с внешнеполитическим ведомством Германии как минимум за 10 дней до проведения мероприятия. Разрешение или запрет на агитацию будет рассмотрен в контексте текущей международной обстановки. При этом разрешение МИД не освобождает заявителя от необходимости согласовывать выступление с другими немецкими заинтересованными органами власти.

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В сообщении также говорится, что данные ограничения не распространяются на политиков, представляющих страны Европейского союза.

2 марта власти Гаггенау (федеральная земля Баден-Вюртмеберг) отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который собирался обратиться к сторонникам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проживающим на территории Германии. Турецкий чиновник намеревался добиться широкой поддержки предстоящего референдума по вопросу предоставления более широкого круга полномочий президенту Турции.

В ответ на это президент Турции Эрдоган сравнил запрет на акции в Германии в его поддержку с действиями нацистов. «Вы не имеете никакого отношения к демократии, и вы должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от действий нацистов, — заявил Эрдоган на митинге в Стамбуле, обращаясь к немецким властям.

