Голландский премьер отказался извиняться перед Турцией

Голландский премьер Марк Рютте отказался принести извинения Анкаре за отказ впустить в Нидерланды двух турецких министров. Об этом он заявил в воскресенье, 12 марта, в эфире телеканала WNL.

«Я собираюсь способствовать деэскалации напряженности, но не извиняться», — заявил Рютте. Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма.

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс поддержал эту позицию. «Полностью исключено, что мы будем извиняться», — приводит его слова портал Nu.nl.

Ранее 12 марта Эрдоган, комментируя произошедшее, заявил, что Нидерланды ведут себя как «банановая республика». Он призвал «все международные организации в Европе и других государствах» ввести санкции против этой страны. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым пообещал, что Анкара предельно жестко отреагирует на действия голландских властей.

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Дипломатический скандал между Анкарой и Амстердамом разгорелся после того, как 11 марта власти Нидерландов отказались впустить в страну двух турецких министров. Сначала они сначала отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме, а затем остановили рядом с турецким консульством в этом же городе колонну автомобилей с министром по делам семьи и социальной политики Фатмой Бетюль Сайян Кайя.

Чиновницу задержали, объявили «нежелательным иностранцем» и проводили обратно к границе с ФРГ. В результате у диппредставительства был организован митинг в поддержку Кайя, полиция разогнала демонстрантов.

Сама министр обвинила голландские власти в нарушении международного права и назвала их «фашистами». Марк Рютте, в свою очередь, счел высказывание турецкого лидера о том, что Нидерланды являются пережитком нацизма «сумасшедшим», отметив, что оно «переходит все границы».

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции.