Эрдоган назвал Нидерланды «банановой республикой»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды ведут себя как «банановая республика» и призвал ввести санкции против этой страны. Таким образом он прокомментировал дипломатический скандал, который разгорелся между Анкарой и Амстердамом, сообщает Reuters в воскресенье, 12 марта.

«Европа возразила что-нибудь? Нет. Почему? Потому что они не кусают друг друга. Нидерланды действуют как банановая республика», — заявил турецкий лидер в ходе своего выступления в провинции Коджаэли. Он призвал «все международные организации в Европе и других странах» ввести ограничительные меры в отношении Амстердама.

Ранее 12 марта глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара предельно жестко отреагирует на действия голландских властей, которые решили выдворить турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя.

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Дипломатический скандал между Анкарой и Амстердамом разгорелся после того, как 11 марта власти Нидерландов сначала отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме, куда чиновник направлялся с визитом. Затем правоохранительные органы страны остановили рядом с турецким консульством в Роттердаме колонну автомобилей с Кайя. Чиновницу задержали, объявили «нежелательным иностранцем» и проводили обратно к границе с ФРГ.

В результате у диппредставительства был организован митинг в поддержку Кайя, полиция разогнала демонстрантов.

Сама министр обвинила голландские власти в нарушении международного права и назвала их «фашистами». Эрдоган также заявил, что считает Нидерланды пережитком нацизма и фашизма. Марк Рютте счел высказывание турецкого лидера «сумасшедшим», отметив, что оно «переходит все границы».

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции.