Эрдоган назвал самоубийством Германии запрет на его выступление в Гамбурге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение немецкого правительства запретить ему выступить перед соотечественниками во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом глава государства заявил в интервью газете Die Zeit, оно опубликовано в среду, 5 июня.

«Германия совершает самоубийство (...) ФРГ должна исправить эту ошибку», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что немецкие СМИ ведут кампанию по очернению его страны и поддерживают террористов. По мнению президента, одним из примеров содействия экстремистам является отказ Берлина выдавать Анкаре подозреваемых в совершении попытки госпереворота летом 2016 года.

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В конце июня власти Германии получили запрос от Турции на проведение выступлений Эрдогана перед турецкими гражданами в Гамбурге. 29 июня он был отклонен. На следующий день стало известно, что немецкие власти решили запретить всем иностранным политикам вести предвыборную агитацию в ФРГ.

В последнее время отношения Анкары с рядом европейских стран резко обострились. Турция обвиняет руководство государств ЕС в нацизме и трусости, те в свою очередь упрекают Эрдогана в авторитаризме и нарушении демократических прав и свобод в стране.