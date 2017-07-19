Турецкого посла вызвали в МИД Германии

Посла Турции в Германии Али Кемаля Айдына вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ. Об этом в среду, 19 июля, сообщает Bild.

Поводом для этого стал арест немецкого правозащитника Петера Штойдтнера в Турции. Как отмечает Deutsche Welle, глава немецкого МИД Зигмар Габриэль будет вынужден прервать свой отпуск на берегу Северного моря и вернуться в Берлин. Утром в четверг, 20 июля, он прибудет в немецкую столицу, где проведет консультации относительно возможных мер.

Материалы по теме «Здесь вам не базар» Отношения Анкары и Берлина становятся все хуже

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Германии Мартина Шефера, Берлин хочет напрямую донести до Анкары «абсолютно ясные формулировки».

18 июля в Турции арестовали главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиля Эсера и еще пятерых правозащитников, в числе которых был Штойдтнер.