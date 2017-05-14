Ведущая из Литвы крикнула «Слава Украине!» в эфире «Евровидения»

Видео: test / YouTube

Тележурналистка Эгл Догелейт во время объявления результатов голосования национального жюри Литвы на «Евровидении» приветствовала ведущих лозунгом участников Евромайдана. Видеозапись эфира в воскресенье, 14 мая, опубликовал в Facebook министр спорта Украины Игорь Жданов.

«Я не забуду сказать: "Слава Украине!"» — воскликнула Догелейт в прямом эфире.

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«Героям слава!» — ответили ей ведущие из Киева.

Финал «Евровидения-2017» состоялся в столице Украины в ночь на воскресенье. Победу на конкурсе одержал представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал. Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии.

Евромайдан — массовые акции протеста в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов. Беспорядки привели к насильственной смене власти в стране и бегству за рубеж президента Виктора Януковича.