В Севастополе спасли крикнувшего «Слава Украине!» утопающего

Спасатели на пляже в парке Победы в Севастополе вытащили на берег отдыхающего, который в состоянии алкогольного опьянения прыгнул в штормящее море с криком «Слава Украине! Героям слава!». Об этом в среду, 19 июля, сообщает портал Forpost.

«Схватить и держаться за спасательный круг утопающий был не в силах, он не реагировал на команды. Он то погружался, то всплывал на секунду-другую и вновь уходил под воду», — рассказал спасатель пляжа Александр Ветошкин.

В итоге, Ветошкин прыгнул в воду, надел на 34-летнего Михаила спасательный круг и подтащил его поближе к берегу. Несколько мужчин доставили утопающего на пирс, с которого он совершил прыжок.

Скорая помощь увезла пострадавшего в реанимацию. По словам спасателей пляжа, Михаил с товарищем второй год приходит на море в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя вызывающе. При этом полицейские, которых вызывали на место, забирать мужчин отказывались, ссылаясь на то, что физического вреда они никому не причиняют.

Материалы по теме Ще не вмерла Как Киев насаждает на юго-востоке страны любовь к «мове» и Украине

11 июля в селе Гришино Донецкой области (территория, подконтрольная Киеву) молодого человека и его отца избили за публичную демонстрацию проукраинских настроений. «Ночью мы выходили из кафе, когда встретили компанию из четверых человек. Они обратились ко мне и сказали: "Ну что, патриот?" На что я ответил: "Слава Украине!" После этого посыпались оскорбления, вслед за которыми пошли удары», — рассказал 19-летний Михаил Голубенко.

«Слава Украине! Героям слава!» — приветствие и лозунг украинских националистов, который использовался в период Второй мировой войны. Вновь стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине.