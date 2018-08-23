Трамп рассказал о своем отношении к Украине

Президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с Днем независимости страны и сообщил о полной поддержке Киева. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно-признанных границ», — сообщается в телеграмме.

Как отмечается, в этом сообщении Трамп обратил внимание на «растущую украинскую экономику, а также мощные вооруженные силы Украины».

В послании также отмечается, что американское правительство будет продолжать работать с Украиной и «поддерживать ее усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста».

Украина отмечает День независимости 24 августа.

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