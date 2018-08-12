США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе

Вашингтон уверен в том, что Россия специально затягивает конфликт в Донбассе. Такое мнение высказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Волкер прокомментировал видео, предоставленное мониторинговой миссией ОБСЕ, на котором запечатлены несколько колонн грузовиков, пересекающих российско-украинскую границу в Донбассе. Там, где они проезжали, нет контрольно-пропускных пунктов, утверждали представители организации. Запись была опубликована 10 августа.

Волкер на своей странице опубликовал видео повторно и сопроводил подписью: «Это еще один способ, которым Россия сознательно пользуется, чтобы затянуть конфликт и поддержать столкновения на востоке Украины». Спецпредставитель считает, что Москва блокирует работу мониторинговых миссий, а также игнорирует все усилия международного сообщества по установлению мира в Донбассе.

В мае 2018 года Волкер побывал в Донбассе. Тогда он заявил, что жители региона желают возвращения региона под контроль официальной украинской власти. Пообщавшись с жителями подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, Волкер пришел к выводу, что они все этого хотят. «Это полностью противоречит кремлевской риторике», — говорил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!