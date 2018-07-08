В Белом доме прояснили позицию по поводу принадлежности Крыма

Вашингтон по-прежнему считает Крым территорией Украины, несмотря на попытки средств массовой информации интерпретировать позицию американского президента Дональда Трампа иначе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу OstWest.

«Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию», — пояснил он.

Волкер подчеркнул, что согласно официальной позиции Вашингтона, именно Россия несет ответственность за развязывание конфликта. Он также отметил, что это было сделано для того, чтобы оказать давление на Украину. «Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины — осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух “народных республик”, их финансированием и поддержкой», — сказал он.

30 июня Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о признании Крыма российским, ответил: «Поглядим». В июне, по информации издания BuzzFeed, во время ужина на саммите G7 Трамп заявил, что считает Крым российским. Однако официальный представитель Белого дома Хоган Гидли опроверг возможность изменения позиции американских властей по этому вопросу.

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