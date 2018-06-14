Трампу приписали слова о российском Крыме

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам стран «Большой семерки» (G7), что считает Крым российским. Об этом пишет портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника.

По их данным, такие слова были произнесены во время ужина на саммите G7, который прошел в Канаде на прошлой неделе. Американский лидер сказал коллегам, что Крым — российский, потому что все жители полуострова говорят по-русски.

Трамп также поделился своим мнением по Украине, поставив под вопрос поддержку Киева западными странами. По его утверждению, «это одна из самых коррумпированных стран в мире», рассказал один из собеседников издания.

BuzzFeed отмечает, что непонятно, были ли это просто несерьезные замечания или реальная позиция президента США, сильно расходящаяся с внешнеполитическим курсом Вашингтона. Белый дом информацию источников не комментировал.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

14 июня Трамп объяснил необходимость присутствия России на встрече лидеров G7. По его словам, значительная часть дискуссии на саммите «Большой семерки» в Канаде была посвящена Москве, поэтому было бы лучше вернуться к формату с ее участием.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Тогда в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!