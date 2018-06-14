Трамп объяснил необходимость России в G7

Значительная часть дискуссии на саммите «Большой семерки» в Канаде была посвящена России, поэтому было бы лучше вернуться к формату с участием Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, если бы президент России Владимир Путин находился на саммите, он попросил бы его сделать то, что лучше для мира. «Мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него», — сказал Трамп.

Президент США возложил ответственность за исключение России из G8 на своего предшественника Барака Обаму.

О желании восстановить формат G8 Трамп заявлял 8 июня. Позже Владимир Путин ответил на это предложение. «Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве», — сказал российский лидер.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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