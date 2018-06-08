Трамп захотел добавить Россию в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна участвовать в саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Reuters.

Корреспондент Associated Press в Белом доме передает, что американский лидер призвал восстановить формат «Большой восьмерки» (G8), вернув туда Россию.

Против возврата G8 с участием Москвы выступает Германия. Так, 6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит повода для этого.

Как передавал ТАСС, 4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что формат G8 теряет свою актуальность для российской стороны. «В изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка", где Россия принимает активное участие», — пояснил он. Рассуждать о том, согласится ли Москва снова стать частью «Большой восьмерки» (G7 плюс Россия) в случае соответствующего предложения, Песков отказался.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!