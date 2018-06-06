Германия выступила против возврата России в G8

Повода для возвращения России в «Большую восьмерку» пока нет. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопрос депутата ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге, передает N-TV.

Главу правительства спросили, нужно ли заново устанавливать контакты с Москвой в рамках G8. На это Меркель ответила, что формат «восьмерки» подразумевает исполнение его участниками норм международного права. «Аннексия Крыма была грубейшим нарушением международного закона со стороны России», — сказала она.

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3 июня сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что считает необходимым возвращение Москвы в состав G8. До этого она предлагала распустить НАТО, а вместо нее создать новую систему коллективной безопасности, включающую Россию.

Левая (Die Linke) социалистическая партия является крупнейшей оппозиционной партией ФРГ. Имеет 64 депутатских мандата в бундестаге и семь депутатов в Европарламенте.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

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