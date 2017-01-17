Лидер оппозиции в бундестаге призвала распустить НАТО и создать альянс с Россией

Лидер парламентской фракции оппозиционной Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт призвала распустить НАТО. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам политика, альянс должен прекратить свое существование, а на его место должна прийти новая система коллективной безопасности, включающая Россию.

Материалы по теме Избежать кризисов Какой будет внешняя политика Дональда Трампа

Как указывает издание, заявление Вагенкнехт прозвучало на фоне интервью президента США Дональда Трампа The Times и Bild, в котором он назвал Североатлантический альянс «устаревшей организацией». «Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, она (...) была спроектирована много-много лет назад, — отметил избранный американский лидер. — Во-вторых, страны больше не платят то, что должны платить».

Также, по мнению Трампа, альянс недостаточно внимания уделяет проблеме терроризма, что является недостатком. При этом политик признал, что, несмотря на все это, НАТО для него очень важна.

Левая партия (Die Linke) — левая социалистическая партия в Германии. Имеет 64 депутатских мандата в бундестаге и семь депутатов в Европарламенте. Является крупнейшей оппозиционной партией ФРГ.