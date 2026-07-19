Путин сделал заявление об отношениях с Ким Чен Ыном

Путин заявил, что высоко ценит глубокое взаимопонимание с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин сделал заявление об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент подчеркнул, что высоко ценит сложившееся у них с Ким Чен Ыном глубокое взаимопонимание.

«[Путин] воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО», — уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметила приверженность северокорейского лидера Ким Чен Ына развитию отношений с РФ. Она также выразила признательность российскому президенту за теплые слова.