В ЕС увидели возможность ввести новые антироссийские санкции

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза (Coreper) 8 мая рассмотрят новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонс предстоящей встречи.

«Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя», — передает агентство, поясняя, что в случае успешного согласования решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

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В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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