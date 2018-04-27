ЕС попросили ужесточить санкции против России

Группа депутатов Европарламента попросила расширить санкции в отношении России. Такое письмо было направлено лидерам стран-членов Евросоюза, а также руководству ЕС в Брюсселе. Об этом рассказала представитель внешнеполитической службы сообщества Майя Косьянчич, передает ТАСС.

По ее словам, власти ЕС знают об этом письме, но никакой конкретики по вопросу пока нет. «Я точно не знаю, кто именно получил его, но вы знаете, что в вопросе ограничительных мер процедура предельно ясна — это касается Совета ЕС, государств-членов, которые должны принимать и одобрять единогласно», — приводит слова Косьянчич РИА Новости.

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В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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